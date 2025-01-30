Netflix оголосив дату виходу фінального сезону “Гри в кальмара”

Netflix назвав дату виходу фінального сезону популярного південнокорейського серіалу “Гра в кальмара”. Прем’єра третього сезону запланована на 27 червня.

Про це компанія повідомила у соцмережі X.

“Ніщо не зможе підготувати вас до фінального сезону ‘Гри в кальмара’. Прем’єра 3 сезону — 27 червня”, — йдеться у повідомленні.

Nothing can prepare you for the final season of Squid Game.



Season 3 premieres June 27. #NextOnNetflix pic.twitter.com/aVqSoQScOI — Netflix (@netflix) January 30, 2025

Перший сезон серіалу вийшов на Netflix у 2021 році й став найпопулярнішим серіалом іноземною мовою на платформі. Глядачі провели понад 2 мільярди годин, переглядаючи шоу, яке принесло компанії близько $1 млрд.

Другий сезон був анонсований у серпні 2024 року, його прем’єра відбулася наприкінці того ж року.

Netflix раніше уточнив, що третій сезон стане останнім.