Netflix оголосив дату виходу фінального сезону “Гри в кальмара”

Netflix назвав дату виходу фінального сезону популярного південнокорейського серіалу “Гра в кальмара”. Прем’єра третього сезону запланована на 27 червня.

Про це компанія повідомила у соцмережі X.

“Ніщо не зможе підготувати вас до фінального сезону ‘Гри в кальмара’. Прем’єра 3 сезону — 27 червня”, — йдеться у повідомленні.

