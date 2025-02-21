З’явилися перші фото та відео української крилатої ракети “Трембіта”

На Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше зблизька показали дрон-ракету “Трембіта”. Фото опублікував віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відео показали в Telegram-каналі Армія ТV.
Технічні характеристики базової “Трембіти”:
- споряджена маса – 100 кг;
- маса бойової частини – 20 кг (термобарична або осколково-фугасна);
- дальність ураження – понад 140 км;
- швидкість – понад 400 км/год;
- висота – максимальна 2000 м і мінімальна 30 м;
- паливо – двигун працює на бензині А-92 і А-95.
“Провели найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України – Defense Tech Innovations Forum. Учасники Brave1 представили сотні різних технологій – від БпЛА до ракет. Такі заходи – наш сигнал для інвесторів та розробників створювати компанії в Україні й інвестувати в наші оборонні технології”, – написав Михайло Федоров.