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З’явилися перші фото та відео української крилатої ракети “Трембіта”
21 Лютого 2025 15:44
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Українська ракета "Трембіта" на Defense Tech Innovations Forum 2025 / Фото: Михайло Федоров
Українська ракета "Трембіта" на Defense Tech Innovations Forum 2025 / Фото: Михайло Федоров

На Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше зблизька показали дрон-ракету “Трембіта”. Фото опублікував віцепрем’єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відео показали в Telegram-каналі Армія ТV.

Технічні характеристики базової “Трембіти”:

  • споряджена маса – 100 кг;
  • маса бойової частини – 20 кг (термобарична або осколково-фугасна);
  • дальність ураження – понад 140 км;
  • швидкість – понад 400 км/год;
  • висота – максимальна 2000 м і мінімальна 30 м;
  • паливо – двигун працює на бензині А-92 і А-95.

“Провели найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України – Defense Tech Innovations Forum. Учасники Brave1 представили сотні різних технологій – від БпЛА до ракет. Такі заходи – наш сигнал для інвесторів та розробників створювати компанії в Україні й інвестувати в наші оборонні технології”, – написав Михайло Федоров.

Дрон-ракета “Трембіта” на виставці Defense Tech Innovations Forum 2025 / Фото: Михайло Федоров

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