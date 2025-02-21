Кримінал

Підозрюваний у земельній корупції заступник голови КМДА Оленич вийшов із СІЗО під заставу 15 млн грн
21 Лютого 2025 21:23
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Петро Оленич / Фото: Суспільне
Петро Оленич / Фото: Суспільне

Заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича випустили із СІЗО під заставу у 15 мільйонів гривень. Посадовець є одним із підозрюваних у справи щодо земельних махінацій в столиці.

Про це повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис, пише Суспільне.

У правоохоронних органах особу підозрюваного не конкретизують, але, як раніше повідомляли ЗМІ, тримання під вартою або 15 мільйонів гривень застави у справі про земельну корупцію в КМДА 7 лютого призначили заступнику голови Київської міської державної адміністрації Петру Оленичу.

Земельна корупція в КМДА: деталі справи

6 лютого НАБУ та САП провели операцію “Чисте місто”, метою якої стало викриття київських посадовців, причетних до корупції в земельній та бюджетній сферах міста. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на неіснуючі споруди. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

Як пише Суспільне, серед підозрюваних ексдепутат Київради Денис Комарницький, заступник голови КМДА Петро Оленич, голова комісії з земельних питань Михайло Терентьєв, член комісії Олена Марченко та інші учасники.

7 лютого ВАКС обрав запобіжні заходи підозрюваним у земельній корупції столичним посадовцям, а 10 лютого в НАБУ повідомили, що ймовірного керівника корупційної організації, а саме колишнього депутата Київради Дениса Комарницького оголосили в розшук в Україні.

Підозри у справі про земельну корупцію в Києві отримали десятеро фігурантів, семеро із них затримані.


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