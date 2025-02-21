Радник Трампа заявив, що очікує від Зеленського підписання угоди про корисні копалини

Радник Білого дому Майк Уолтц заявив, що очікує від Володимира Зеленського підписання угоди з США про видобуток корисних копалин. За його словами, це має статися найближчим часом.

Про це пише Reuters.

Заяву про підписання Президентом України Володимиром Зеленським угоди з США про видобуток корисних копалин в рамках зусиль щодо припинення війни в Україні радник Білого дому з нацбезпеки Майк Уолтц зробив у п’ятницю, 21 лютого.

“Ось суть: президент Зеленський підпише цю угоду, і ви побачите це в дуже короткій перспективі”, – сказав Уолтц, виступаючи на Конференції консервативної політичної дії в передмісті Вашингтона.

Як повідомляє Суспільне із посиланням на джерела ОПУ, в Офісі президента всю ніч працювали над угодою про рідкісноземельні копалини. Втім передчасно говорити, що проєкт угоди вже покращений в інтересах України, адже залишаються питання щодо безпекових гарантій.