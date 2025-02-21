Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Спецпредставник адміністрації президента США з питань України зробив першу заяву після зустрічі із Володимиром Зеленським, що відбулася напередодні. Кіт Келлог назвав президента України “відважним лідером нації у війні”.

Про це Кіт Келлог написав у мережі X.

Кіт Келлог підсумував свій дводенний візит до Києва. Спецпредставник адміністрації президента США з питань України зазначив, що мав “довгий та насичений день” з вищим керівництвом України. Також він відзначив “широкі та позитивні дискусії”, а українську команду з нацзбезпеки назвав талановитою.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025

У відеозверненні 20 лютого Володимир Зеленський заявив, що Україна готова швидко працювати над укладенням міцної угоди щодо інвестицій і безпеки зі Сполученими Штатами. За словами українського президента, зустріч із представником США Кітом Келлогом відновлює надію на успіх.

Нагадаємо, зустріч із Келлогом пройшла після того, як Зеленський та президент США Дональд Трамп обмінялися жорсткими заявами на тлі переговорів між США та Росією щодо завершення російсько-української війни. Так, Трамп заявляв, що ситуація в Україні нібито критична, а рейтинг Зеленського впав до 4%. Також президент США сказав, що вважає проведення виборів в Україні важливим кроком.