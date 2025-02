Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Спецпредставник адміністрації президента США з питань України зробив першу заяву після зустрічі із Володимиром Зеленським, що відбулася напередодні. Кіт Келлог назвав президента України “відважним лідером нації у війні”.

Про це Кіт Келлог написав у мережі X.

Кіт Келлог підсумував свій дводенний візит до Києва. Спецпредставник адміністрації президента США з питань України зазначив, що мав “довгий та насичений день” з вищим керівництвом України. Також він відзначив “широкі та позитивні дискусії”, а українську команду з нацзбезпеки назвав талановитою.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1