Кримінал

Київські митники запобігли контрабанді раритетного Rolls Royce (фото)
30 Січня 2025 18:10
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Київські митники попередили спробу контрабанди елітного автомобіля Rolls Royce серії Silver Shadow (Silver Wraith II 1976 року).

Про це повідомляє Київська митниця.

Під час митного оформлення виникли сумніви щодо справжності сертифікату, що підтверджує відповідність автомобіля екологічним нормам “Євро-2”, необхідним для ввезення в Україну.

“Документ свідчив, що дане авто має відповідність екологічним нормам на рівні “Євро-2” – екологічний мінімум, якому повинні відповідати автомобілі для ввезення в Україну.  Однак, факт видачі сертифікату на Rolls Royce було спростовано, а на запит митників Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Мін’юсту дав висновок про невідповідність Rolls Royce екологічній нормі “Євро-2”, – розповіли митники.

Ретроавтомобіль Rolls Royce / Фото: Київська митниця

Середня вартість аналогічних автомобілів складає 1,2 млн гривень. Київська митниця направила повідомлення про кримінальне правопорушення до Теруправління БЕБ у Київській області.

У Київській обласній прокуратурі поінформували, що за результатом розгляду клопотання прокурора, слідчим суддею Солом’янського районного суду на автівку наклали арешт.


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