Харків

Двоє загиблих та троє поранених: окупанти обстріляли Харківщину

19 Грудня 2024 16:30
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куп'янськ, обстріли
Наслідки обстрілів Харківшини / Ілюстративне фото: Поліція Харківщини

19 грудня окупанти обстріляли два населені пункти у Купʼянському районі на Харківщині. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та постраждалі.  

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у результаті обстрілу селища Шевченкове Куп’янського району загинула жінка. Дані жертви російського обстрілу встановлюються. Також відомо про  двох поранених – жінку та чоловіка.

У Дворічній в результаті російського обстрілу зазнала поранень жінка, постраждалу госпіталізували.

Пізніше стало відомо про ще одного загиблого чоловіка, обставини уточнюються.


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