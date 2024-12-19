Двоє загиблих та троє поранених: окупанти обстріляли Харківщину

19 грудня окупанти обстріляли два населені пункти у Купʼянському районі на Харківщині. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у результаті обстрілу селища Шевченкове Куп’янського району загинула жінка. Дані жертви російського обстрілу встановлюються. Також відомо про двох поранених – жінку та чоловіка.

У Дворічній в результаті російського обстрілу зазнала поранень жінка, постраждалу госпіталізували.

Пізніше стало відомо про ще одного загиблого чоловіка, обставини уточнюються.