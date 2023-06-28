Керуючись логікою Гетманцева, піддавати санкціям потрібно усі гемблінгові компанії, – Лямець

В результаті переділу грального ринку лідера галузі було відсторонено кількох крупних гравців, яких замінили наближеними до влади.

Про це у своїй колонці пише економічний журналіст Сергій Лямець.

«З ринку просто викинули кількох потужних гравців, а замість них завели наближених до влади. Викинули «Укргазбанк» та iBox Bank, замість них завели державні «Ощадбанк» та «Приват». Сталися зміни і серед операторів грального ринку. Через санкції РНБО викинули найпотужнішого «Паріматч». Його місце опанували дві потужні групи, що залишилися. У спецоперації брали участь Нацбанк, РНБО та СБУ. Роль інформаційного тарану виконали власне депутати Гетманцев та Железняк. СБУ подала заявку до РНБО, ті наклали свої санкції, а НБУ наклав свої», – пише Лямець.

Він навів нещодавню заяву Гетманцева про те, що за результатами 2022 року гральний ринок повинен був сплатити 10 млрд гривень, а сплатив лише 200 млн гривень. На думку Лямця, керуючись такою логікою, потрібно було піддавати санкціям усі гемблінгові компанії. Але чомусь санкціонували тільки одну – Parimatch, яка платила найбільше податків.

Він нагадав, що саме Гетманцев свого часу просував легалізацію грального ринку і обіцяв, що гральний бізнес сплачуватиме щорічно 30 млрд грн податків. Втім, оператори два роки мінімізували податки, за що тепер Гетманцев обіцяє їх «покарати». Після того, як на компанію, що сплачувала від 70 до 90% податків у галузі – Parimatch – було накладено санкції, Гетманцев знову пообіцяв, що решта гравців зможуть забезпечити надходження у 30 млрд. Проте за півроку сплачено близько 3 млрд, з яких значну частину вніс саме Паріматч.

За словами Сергія Лямця, формат санкцій проти компанії було обрано невипадково, адже в такому разі не потрібно ані доказів, ані судових рішень. Втім, журналіст вважає, що ініціаторам санкцій не вдалося навести поважних причин для такого рішення. Адже не доведено ні зв’язків Parimatch з росією, ні того факту, що вона ухилялася від податків.

Коментуючи заяву Данила Гетманцева щодо обгрунтованості санкцій у зв’язку з нібито роботою Паріматч у росії, Сергій Лямець вважає, що це класнична ІПСО.

«Коли Гетманцеву показують, що доказів роботи «Паріматч» у рф після вторгнення немає, він каже про податки. Коли вказують, що викинули з ринку головного платника податків, каже про роботу компанії в росії. Така собі двохходовочька», – заявив Лямець.

Він нагадав ще одну причину санкцій, яка називалася – претензії до кіпрських реєстраторів Паріматч, про які йшлося в опублікованій, а потім видаленій відповіді СБУ одному з українських сайтів. На думку Лямця, ці причини видумуються штучно, щоб оператори грального ринку могли розпоряджатися грішми українців через державні банки.

Також Сергій Лямець наголошує на ще одній важливій деталі – кошти клієнтів Parimatch, заблоковані через санкції.

«Мало хто каже, що на рахунках «Паріматчу» арештовано майже 300 мільйонів гривень. Вони належать клієнтам компанії. З одного боку, все вірно. Лудоманів покарано за шкідливу звичку. Але треба вже визначитися, ми боремося з залежністю від ігор чи будуємо систему контролю. Бо якщо боремося, то давайте знову забороняти гральний бізнес, аби знову Україною поширилося підпільні салони, контрольовані ментами. Якщо ж гравці ні до чого, поверніть їм гроші», – зазначив журналіст.