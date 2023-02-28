Керувати “Укрзалізницею” буде член правління АТ Лященко

В.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” після відставки Олександра Камишіна буде член правління Євген Лященко, повідомив член правління УЗ Орест Логунов у фейсбуці.

“Виконуватиме обов’язки Євген Лященко – він потужний, з високим ступенем довіри”, – написав Логунов.

Коментуючи причини відставки, він знову процитував твіт Камишіна, в якому той зазначив, що за погодженням з віце-прем’єром – міністром відновлення Олександром Кубраковим прямує в ЄС для відкриття євроінтеграційного офісу УЗ.

“Залишаю посаду зі спокійним серцем. УЗ продовжує працювати, і залізна команда працює чудово. Вдячний моєму президенту Володимиру Зеленському та віцепрем’єру Кубракову за високу оцінку моєї діяльності”, – зазначив тепер уже ексголова компанії.

На зауваження користувачів фейсбука про те, що рішення про відставку голови правління має виходити від наглядової ради, а не від міністра, Логунов відповів, що Камишін самостійно ухвалив своє рішення. “Формальності буде дотримано”, – висловив упевненість член правління.

Один із користувачів також поцікавився, чи не мобілізують Камишіна, на що Логунов відповів, що навряд, оскільки “у залізничників певного рівня бронь і, можливо, він лише змінить посаду”.

На посаді члена правління УЗ Лященко опікувався фінансовими питаннями. З 2012 року він обіймав посаду фінансового директора “Медіа Група Україна”, а з 1 липня 2014 року був призначений директором холдингу, який був частиною медіабізнесу групи SCM, де працював до 2019 року.