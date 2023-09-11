Керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов іде з посади

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області генерал Андрій Нєбитов заявив, що йде з посади. Замість нього буде Анатолій Щадило.

Про своє звільнення Нєбитов написав у Facebook.

«Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя. Я щиро вдячний кожному, з ким ми пройшли цей шлях, з ким пліч-о-пліч вистояли у найскладніший час повномасштабного вторгнення російської армії в лютому 2022 року», — заявив він.

Натомість Нєбитова призначили заступником голови Нацполіції України. Керівник органу Іван Вигівський подякував йому за роботу та побажав успіхів на новій посаді.

Водночас новим керівником ГУ Нацполіції на Київщині став генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило.

Щадило пообіцяв докласти всіх зусиль задля підтримання порядку в області й створення безпекового середовища для громадян.