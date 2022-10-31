Техно

Керівництво Twitter планує звільнити 25% співробітників

31 Жовтня 2022 15:22
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Twitter

Члени найближчого оточення мільярдера Ілона Маска працювали з іншими топ-менеджерами Twitter протягом вихідних, проводячи детальні обговорення щодо підходу сайту до модерації вмісту, а також планів звільнити 25 відсотків робочої сили. Для початку.

Про це пише The Washington Post.

Алекс Спіро, відомий адвокат, який кілька років представляв Маска, вів ці перемовини. Спіро бере активну роль в управлінні декількома командами в Twitter, включаючи юридичну, урядову, політичну та маркетингову, за словами чотирьох людей, знайомих з обговореннями, які говорили на умовах анонімності.

Давні партнери Маска Девід Сакс і Джейсон Калаканіс з’явилися в каталозі компанії на вихідних, згідно з фотографіями, отриманими The Washington Post. Обидва мали офіційну електронну адресу компанії, а їх посади були «штатний інженер-програміст». Назва Маска в каталозі була генеральним директором, хоча ця посада не була публічно оголошена. Він називає себе «головним придурком».

Тим часом команда вирішувала, що, як очікується, буде першим раундом звільнень, який стосуватиметься приблизно чверті персоналу – понад 7000 співробітників Twitter. Звільнення торкнеться майже всіх відділів і, як очікується, найближчими днями вплине на продажі, продукти, інженерні, юридичні питання, довіру та безпеку.


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