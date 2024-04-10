Кемерон не зміг переконати Трампа розблокувати допомогу Україні – The Guardian

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до США не зміг переконати Дональда Трампа розблокувати надання Україні військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів.

Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, британському міністру закордонних справ навіть не дозволили зустрітися зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, який теоретично міг би винести законопроект на голосування.

Під час приватної вечері у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, Кемерон закликав Трампа визнати, що в інтересах США, щоб Володимир Путін не отримав “винагороду” за захоплення земель в Україні.

Він також наполягав на тому, що до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року для кожного члена НАТО будуть розроблені плани досягнення або перевиконання цільових витрат на оборону.

Кемерон сподівався, що Трамп дасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном.

На спільній пресконференції Кемерон і держсекретар США Ентоні Блінкен повторили свої заклики до Конгресу розблокувати надання допомоги. Кемерон наполягав на тому, що він приїхав до США не для того, аби “читати лекції” або втручатися у внутрішню американську політику, але сказав, що готовий відмовитися від “дипломатичної риторики”, тому що він дуже емоційно ставиться до того, що США і Європа повинні об’єднатися для захисту України від російської агресії.

“Майбутні покоління можуть озирнутися на нас і сказати, чи достатньо ми зробили, коли ця країна була захоплена диктатором, який намагався силою перекроїти кордони? Чи засвоїли ми уроки історії? І чи достатньо ми зробили?”.

Але аргументи Кемерона — як раціональні, так і емоційні — схоже, наштовхнулися на боротьбу за владу всередині Республіканської партії, пише The Guardian.

Радикальні республіканці, що виступають проти допомоги Україні, продовжують погрожувати Джонсону відставкою, якщо він поставить пакет допомоги на голосування.

Передвиборчий штаб Трампа заявив, що на вечері з Кемероном обговорювалися такі питання, як “майбутні вибори в США і Великій Британії, політичні питання, пов’язані з Brexit, необхідність виконання країнами НАТО своїх зобов’язань щодо витрат на оборону і припинення вбивств в Україні”.