Новини

Казино, у яких любили проводити час аристократи минулих століть: найстаріші гральні клуби світу

23 Лютого 2024 19:38
читать на русском →
Casino de Monte Carlo

У наш технологічний час азартні ігри асоціюються здебільшого з інтернет-платформами. В онлайн-казино не треба їздити чи ходити — достатньо увімкнути комп’ютер або увійти на сайт зі смартфона. На ігрових веб-платформах користувачам доступні тисячі слотів та інших розваг. До того ж на ліцензійних сайтах грати можна не лише на гроші — 10 кращих казино пропонують демоверсії слотів та бонуси. 

Зазначимо, що легальний ринок азартних ігор в Україні знаходиться на етапі становлення та розвитку. З’являються нові бренди, продовжується регулювання бізнесу. Триває боротьба з нелегальним сектором. Про всі новини грального світу докладно можна прочитати на інформаційному ресурсі Glavnoe Gambling.

Незважаючи на популярність онлайн-казино, традиції та правила азартних ігор склалися у наземних гральних закладах. Перші з них з’явилися близько чотирьох століть тому. Традиційні казино — це романтика, пристрасті, інтриги, розкіш та пригоди. Адже ці розкішні, дорого оздоблені будинки нерідко відвідували не лише аристократи та знаменитості, а й члени королівських сімей.

Про ті казино, де любила розважатися еліта минулих століть, розповідаємо нижче.

Найстаріші казино

  1. Casino di Venezia. Його називають першим у світі гральним закладом, який був відкритий у 1638 році. Щоправда, називався він на той час Ca’Vendramin Calergi. Розташоване казино в центрі Венеції, у розкішному палаці Вендрамінів, збудованому в епоху Відродження. У свій час ця будівля була резиденцією дожів. У ньому свої останні роки життя провів німецький композитор Ріхард Вагнер. Казино, у якому органічно поєднані традиції та сучасність, пропонує висококласний сервіс та різні ігри.
  2. Casino de Spa. Засноване воно у 1763 році на знаменитому бельгійському курорті. У 1769 році в казино з’явився свій бальний зал та театр. Casino de Spa було (і залишається) модним місцем відпочинку та розваг. У минулі часи його відвідували європейські аристократи, письменники, композитори, художники. На початку XX століття пожежа повністю знищила будівлю, залишився лише фундамент. На ньому звели нове приміщення для казино. Тут грають у блекджек та рулетку, а також сучасні слот-машини. Окрім ігрових залів, у ньому є культурний центр та бібліотека. 
  3. Wiesbaden Kurhaus. Казино належало насауським герцогам. Ліцензію для проведення азартних ігор вони отримали у 1771 році. Будівлю, у якій розміщено казино, зведено за проектом Фрідріха Вейнбреннера. На території є традиційне казино з ігровими столами та зал з автоматами, а також прогулянковий парк, два бари та ресторан. Ігровий зал оформлений з використанням натурального дерева, кришталю, вишуканого декору. Атмосфера багатства та розкоші, яка збереглася до наших днів, суворий дрес-код дають можливість відчути себе аристократом.
  4. Crockfords Club. Заклад відкрили у 1828 році для членів клубу. Досі він залишається одним із найвідоміших у країні. Казино знаходиться в престижному районі Лондона — Керзон-стріт. Спочатку вхід до нього був відкритий лише  для членів клубу — знаменитостей та аристократів. У наші дні грати в казино Crockfords Club можуть усі охочі. Але вхід дозволено лише у костюмах та вечірніх сукнях. Ігрових автоматів тут немає, тільки столи.
  5. Casino de Monte Carlo. Побудовано воно у 1856 році. Ідея перетворити скелясту місцевість Монако на елітний курорт та заснувати казино належить князю Карлу III та французькому фінансисту Франсуа Бланку. “Палац азарту” спроектував Шарль Гарньє. У приміщенні кілька шикарних залів: Ренесанс, Білий зал, салон Європи, зал двох Америк та приватні салони.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Лютого 2024 20:18

ЗСУ збили розвідувальний російський літак А-50
23 Лютого 2024 19:51

На польському кордоні через протести аграріїв заблоковані шість пунктів пропуску – Клименко
23 Лютого 2024 19:11

Атака “Шахедів” на Дніпро: кількість загиблих зросла до двох
23 Лютого 2024 18:45

Шмигаль заявив, що зустріч з представниками уряду Польщі на кордоні не відбулась
23 Лютого 2024 18:24

Зеленський зустрівся з делегацією американських сенаторів у Львові  
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки