Казино, у яких любили проводити час аристократи минулих століть: найстаріші гральні клуби світу

У наш технологічний час азартні ігри асоціюються здебільшого з інтернет-платформами. В онлайн-казино не треба їздити чи ходити — достатньо увімкнути комп’ютер або увійти на сайт зі смартфона. На ігрових веб-платформах користувачам доступні тисячі слотів та інших розваг. До того ж на ліцензійних сайтах грати можна не лише на гроші — 10 кращих казино пропонують демоверсії слотів та бонуси.
Зазначимо, що легальний ринок азартних ігор в Україні знаходиться на етапі становлення та розвитку. З’являються нові бренди, продовжується регулювання бізнесу. Триває боротьба з нелегальним сектором. Про всі новини грального світу докладно можна прочитати на інформаційному ресурсі Glavnoe Gambling.
Незважаючи на популярність онлайн-казино, традиції та правила азартних ігор склалися у наземних гральних закладах. Перші з них з’явилися близько чотирьох століть тому. Традиційні казино — це романтика, пристрасті, інтриги, розкіш та пригоди. Адже ці розкішні, дорого оздоблені будинки нерідко відвідували не лише аристократи та знаменитості, а й члени королівських сімей.
Про ті казино, де любила розважатися еліта минулих століть, розповідаємо нижче.
Найстаріші казино
- Casino di Venezia. Його називають першим у світі гральним закладом, який був відкритий у 1638 році. Щоправда, називався він на той час Ca’Vendramin Calergi. Розташоване казино в центрі Венеції, у розкішному палаці Вендрамінів, збудованому в епоху Відродження. У свій час ця будівля була резиденцією дожів. У ньому свої останні роки життя провів німецький композитор Ріхард Вагнер. Казино, у якому органічно поєднані традиції та сучасність, пропонує висококласний сервіс та різні ігри.
- Casino de Spa. Засноване воно у 1763 році на знаменитому бельгійському курорті. У 1769 році в казино з’явився свій бальний зал та театр. Casino de Spa було (і залишається) модним місцем відпочинку та розваг. У минулі часи його відвідували європейські аристократи, письменники, композитори, художники. На початку XX століття пожежа повністю знищила будівлю, залишився лише фундамент. На ньому звели нове приміщення для казино. Тут грають у блекджек та рулетку, а також сучасні слот-машини. Окрім ігрових залів, у ньому є культурний центр та бібліотека.
- Wiesbaden Kurhaus. Казино належало насауським герцогам. Ліцензію для проведення азартних ігор вони отримали у 1771 році. Будівлю, у якій розміщено казино, зведено за проектом Фрідріха Вейнбреннера. На території є традиційне казино з ігровими столами та зал з автоматами, а також прогулянковий парк, два бари та ресторан. Ігровий зал оформлений з використанням натурального дерева, кришталю, вишуканого декору. Атмосфера багатства та розкоші, яка збереглася до наших днів, суворий дрес-код дають можливість відчути себе аристократом.
- Crockfords Club. Заклад відкрили у 1828 році для членів клубу. Досі він залишається одним із найвідоміших у країні. Казино знаходиться в престижному районі Лондона — Керзон-стріт. Спочатку вхід до нього був відкритий лише для членів клубу — знаменитостей та аристократів. У наші дні грати в казино Crockfords Club можуть усі охочі. Але вхід дозволено лише у костюмах та вечірніх сукнях. Ігрових автоматів тут немає, тільки столи.
- Casino de Monte Carlo. Побудовано воно у 1856 році. Ідея перетворити скелясту місцевість Монако на елітний курорт та заснувати казино належить князю Карлу III та французькому фінансисту Франсуа Бланку. “Палац азарту” спроектував Шарль Гарньє. У приміщенні кілька шикарних залів: Ренесанс, Білий зал, салон Європи, зал двох Америк та приватні салони.