Дедалі більше гравців в Україні обирають грати в First Casino і на те є ціла низка причин, одна з них – наявність ліцензії КРАІЛ. На цьому переваги казино Ферст не закінчуються. Сайт має інтуїтивний інтерфейс. Кілька навігаційних меню дають змогу швидко переміщатися віртуальними ігровими залами. Щедра бонусна програма гарантує приємні подарунки у вигляді безкоштовних обертань, кешбеку та промокодів. Для постійних клієнтів є VIP-клуб із додатковими бонусами.

Топові ігрові автомати від найкращих провайдерів

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Witch Secret від Onlyplay.

Viking Forge від Pragmatic Play.

Fire Bell від Champion.

Pelican’s Bay від NetEnt та інші.

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Настільні ігри в казино First Casino

На сайті First знаходиться велика колекція настільних ігор. Це покер, блекджек, баккара, кістки, рулетки. Ці ігрові автомати мають гарну 3D графіку та якісну озвучку. Переваги настільних ігор у казино Ферст – сумісність із мобільними пристроями та великий діапазон ставок. Також їх можна запускати в ознайомчому режимі.

Live-casino: віртуальна реальність

Лайф-руми відомі тим, що мають максимальну реалістичність. Гемблер підключається до студії, яка стилізована під наземний слот-зал, у кімнаті розташовується стіл (рулетка або карти) і справжній, живий ведучий. Наразі лайф-руми в казино First Casino доступні тільки зареєстрованим користувачам. Асортимент регулярно розширюється, додані ігрові автомати, Колесо Фортуни, лотереї Бінго і Кено.

Безкоштовні версії ігрових автоматів у First Casino

Уся колекція слотів, яка розміщена на сайті Ферст, доступна для ознайомлення. Користувач може запустити будь-який слот, не реєструючись і не поповнюючи рахунок. Натискання на кнопку Демо запускає апарат у безкоштовному режимі, де замість справжніх грошей використовуються віртуальні фантики. Використовуючи демо-версії, користувач може краще розібратися з геймплеєм, на практиці вивчити правила, познайомитися з бонусними можливостями і технічними характеристиками.

Поповнення депозиту, виплата виграшів

Фінансові операції реалізовані на сайті онлайн казино First Casino максимально просто. Усі необхідні інструменти розташовуються в особистому кабінеті гравця. З їхньою допомогою можна поповнити рахунок, використовуючи банківську картку або мобільний телефон із Gpay. Також можна зарахувати гроші через термінал самообслуговування. Мінімальна сума 100 грн. Виплата виграшів у казино First Casino відбувається за заявкою. Мінімальна сума 300 грн.