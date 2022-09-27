Казахстан видаватиме Росії тих, хто ухиляється від мобілізації

Про це заявив міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов. За його словами, для цього тих, хто ухиляється від призову, повинні оголосити в Росії в розшук.

Раніше МВС Казахстану оголосило, що з моменту оголошення в Росії “часткової” мобілізації в країну в’їхало майже 100 тис. росіян.

Казахстан і Росія мають протяжний кордон, кілька пропускних пунктів, і для в’їзду в Казахстан росіянам не потрібна ані віза, ані закордонний паспорт.

Після напливу російських мігрантів МВС Казахстану запропонувало зробити закордонний паспорт обов’язковим для отримання реєстрації проживання в країні. Нині для цього достатньо російського паспорта.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в країні немає ні кризи, ні паніки через приплив росіян, але назвав ситуацію непростою і пообіцяв обговорити її з владою Росії.

Президент Росії Володимир Путін приїде до Казахстану вже 14 жовтня на саміт глав держав СНД, який пройде в Нурсултані.

“Найголовніше, щоб ми зберігали згоду з сусідніми країнами. Ми від цього нічого не втратимо. В останні дні до нас приїжджає багато людей з Росії. Більшість з них змушені їхати через безвихідну ситуацію, що склалася. Ми повинні виявити турботу про них і забезпечити їм безпека. Це політичне та гуманітарне питання. Я доручив уряду вжити необхідних заходів”, – сказав Токаєв.

Прем’єр-міністр Казахстану Аліхан Смаїлов зажадав забезпечувати правопорядок у зв’язку із збільшенням числа приїжджих із Росії, посилити роз’яснювальну роботу та допомагати їм із реєстрацією та роботою. Водночас, він доручив чиновникам стабілізувати ринок житла, ціни на якому злетіли за останні кілька днів. При цьому він зазначив, що первинне завдання уряду – захищати інтереси громадян Казахстану.