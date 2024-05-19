Кая Каллас: Росія прагне спричинити нову хвилю мігрантів з України

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що президент Росії Володимир Путін “намагається використати загрозу масової міграції як зброю”, оскільки знає, що це вразливе місце Європи. “Мета полягає в тому, щоб зробити життя в Україні нестерпним та створити міграційний тиск на Європу, це те, що вони роблять”, – заявила посадовиця.

“Супротивники знають, що міграція — це наша вразливість”, – сказала Кая Каллас, виступаючи у Таллінні та описуючи негативні наслідки поразки України для Європи, цитує посадовицю видання The Guardian.

Каллас каже, що Путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю, щоб розділити та послабити Європу, “оскільки прихильники України намагаються зберегти єдність, щоб перемогти Росію”.

“Наші вороги знають, що міграція — це наша вразливість”, — додала вона.

Посадовиця нагадала, що раніше Росія вже створювала міграційний тиск через нагнітання ситуації в Сирії та Африці через групу Вагнера зокрема:

“Вони штовхають мігрантів через кордон і створюють проблеми для європейців, вони використовують це як зброю, оскільки, поважаючи права людини, ви повинні прийняти цих людей”. Ситуацію активно використовують ультраправі у Європі зі свого боку, каже посадовиця.

Каллас визнала, що ситуація на фронті в Україні є “дуже серйозною” і зумовлена затримкою поставок зброї.

“Проблема в тому, що наші обіцянки не рятують життя”, — сказала вона.

Напередодні виступу Каллас колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ілвес зазначив, що “якщо Росія загарбає Україну, то 30 мільйонів українців захочуть втекти”.

Від 5 до 15 мільйонів мігрантів у разі поразки України спрогнозував під час виступу у Конгресі США колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи та політики НАТО Майкл Раян.

Деякі країни Європи досі, каже Каллас, “не бачать і не вірять, що якщо Україна впаде, Європа буде в небезпеці, вся Європа”.

Вона також додала, що побоюється помилки кінця 1930-х років, коли пов’язані конфлікти розглядалися як окремі події:

“Урок 1938 і 1939 років полягає в тому, що якщо десь допускається агресія, то вона буде застосована і в іншому місці. Поразка України – це те, з чого навчаться всі агресори. Вони дізнаються, що у 2024 році можна просто колонізувати іншу країну, і з тобою нічого не станеться”.