Політика

Кандидат у канцлери Німеччини виступив за надання Україні далекобійної зброї
9 Грудня 2024 19:48
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німеччина, україна
Фрідріх Мерц / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 9 грудня, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва, де провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Під час спільної пресконференції з главою української держави він заявив про підтримку надання Україні далекобійної зброї.

Мерц підкреслив, що позиція його політичної фракції у Бундестазі залишається чіткою: Україні потрібні засоби, які дозволять знищувати військові цілі противника, зокрема бази, з яких ведеться війна проти нашої країни.

“Ми хочемо, щоб Збройні Сили України могли вражати військові бази агресора, а не цивільні об’єкти. Таким обмеженням дальності озброєння ми змушуємо вас воювати з однією рукою за спиною”, — заявив німецький політик.

Мерц також зазначив, що в Німеччині досі тривають активні обговорення щодо посилення військової допомоги Україні. За його словами, підтримка має бути рішучою, щоб допомогти Україні якомога швидше завершити війну.


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