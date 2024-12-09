Кандидат у канцлери Німеччини виступив за надання Україні далекобійної зброї

У понеділок, 9 грудня, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва, де провів зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Під час спільної пресконференції з главою української держави він заявив про підтримку надання Україні далекобійної зброї.

Мерц підкреслив, що позиція його політичної фракції у Бундестазі залишається чіткою: Україні потрібні засоби, які дозволять знищувати військові цілі противника, зокрема бази, з яких ведеться війна проти нашої країни.

“Ми хочемо, щоб Збройні Сили України могли вражати військові бази агресора, а не цивільні об’єкти. Таким обмеженням дальності озброєння ми змушуємо вас воювати з однією рукою за спиною”, — заявив німецький політик.

Мерц також зазначив, що в Німеччині досі тривають активні обговорення щодо посилення військової допомоги Україні. За його словами, підтримка має бути рішучою, щоб допомогти Україні якомога швидше завершити війну.