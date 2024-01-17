Суспільство

Канада заборонила співпрацю із деякими науковими інститутами РФ

17 Січня 2024 08:30
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канада

Канада позбавлятиме державного фінансування університети й окремих науковців, якщо вони співпрацюватимуть із певними російськими, іранськими чи китайськими дослідними центрами.

Про це йдеться у новому документі, оприлюдненому канадським урядом.

До переліку потрапила понад сотня науково-дослідних установ, серед яких шість російських:

– 46-й Центральний науково-дослідний інститут МО РФ;

– Інститут проблем передачі інформації ім.Харкевича РАН;

– «Автономна некомерційна організація «Професійне обʼєднання конструкторів систем інформатики»;

– 33-й Інститут наукових досліджень та випробувань;

– 27-й науковий центр Міноборони РФ;

– 48-й Центральний науково-дослідний інститут РФ.

Канада визнала ці шість центрів такими, що становлять загрозу національній безпеці. Будь-яка співпраця із ними заборонена канадським вченим, які працюють у “чутливих” сферах досліджень, до яких внесено сучасне озброєння, квантові, авіакосмічні, супутникові та медичні технології, а сферу роботизації й кілька інших.

Очікується, що нові обмеження набудуть чинності весною цього року, але в певних випадках їх можуть застосовувати негайно.


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