Канада заборонила співпрацю із деякими науковими інститутами РФ

Канада позбавлятиме державного фінансування університети й окремих науковців, якщо вони співпрацюватимуть із певними російськими, іранськими чи китайськими дослідними центрами.
Про це йдеться у новому документі, оприлюдненому канадським урядом.
До переліку потрапила понад сотня науково-дослідних установ, серед яких шість російських:
– 46-й Центральний науково-дослідний інститут МО РФ;
– Інститут проблем передачі інформації ім.Харкевича РАН;
– «Автономна некомерційна організація «Професійне обʼєднання конструкторів систем інформатики»;
– 33-й Інститут наукових досліджень та випробувань;
– 27-й науковий центр Міноборони РФ;
– 48-й Центральний науково-дослідний інститут РФ.
Канада визнала ці шість центрів такими, що становлять загрозу національній безпеці. Будь-яка співпраця із ними заборонена канадським вченим, які працюють у “чутливих” сферах досліджень, до яких внесено сучасне озброєння, квантові, авіакосмічні, супутникові та медичні технології, а сферу роботизації й кілька інших.
Очікується, що нові обмеження набудуть чинності весною цього року, але в певних випадках їх можуть застосовувати негайно.