Камишин: Україна вже виробляє власні 155-мм артилерійські боєприпаси

Український ВПК уже виготовляє власні артилерійські боєприпаси 155-мм калібру. Це підтвердив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин.

Важливою метою для України вже давно є початок виробництва власних 155-мм артилерійських снарядів. Це дуже складний процес, який Україна ще ніколи не виробляла, сказав Камшин в інтерв’ю норвезькому виданню Nettavisen.

«Я не можу сказати багато чого, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів», – заявив Камишин.

Інших подробиць радник Зеленського не розкрив.