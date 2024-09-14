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Камишин: Україна вже виробляє власні 155-мм артилерійські боєприпаси
14 Вересня 2024 20:29
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снаряди
Олександр Камишин / Фото Nettavisen

Український ВПК уже виготовляє власні артилерійські боєприпаси 155-мм калібру. Це підтвердив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишин.

Важливою метою для України вже давно є початок виробництва власних 155-мм артилерійських снарядів. Це дуже складний процес, який Україна ще ніколи не виробляла, сказав Камшин в інтерв’ю норвезькому виданню Nettavisen.

«Я не можу сказати багато чого, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів», – заявив Камишин.

Інших подробиць радник Зеленського не розкрив.


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