Камишін заявив, що Україна налагодить випуск снарядів калібру 155-мм до кінця року

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що до кінця цього року Україна планує розгорнути виробництво боєприпасів калібру 155-мм, які відповідатимуть стандартам НАТО.

Про це Олександр Камишін сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

За його словами, у липні Україна виробила вдвічі більше мінометних і артилерійських боєприпасів, ніж за весь 2022 рік. Однак урядовець визнає, що пройдуть роки, перш ніж Україна зможе виробити достатньо боєприпасів для задоволення поточних потреб.

Наразі Україна вже освоїла виробництво боєприпасів радянського калібру, таких як 122-мм та 152-мм снаряди. Проте українська армія поступово переходить на артилерію західного калібру 155-мм.

Камишін зазначив, що він відвідав безліч заводів, розкиданих по всій країні та за її межами. Його вразило те, що деякі з цих підприємств не працюють цілодобово та у вихідні дні.

“На другий рік війни всі повинні працювати 24/7”, — наголосив міністр.

Також він висловив сподівання, що міжнародні компанії візьмуть приклад з Rheinmetall з Німеччини, BAE Systems з Великої Британії та Baykar з Туреччини, які вже працюють над відкриттям виробничих майданчиків в Україні. Кілька виробників озброєння зі США також виявили інтерес до співпраці, додав Олександр Камишін.

Очільник Мінстратегпрому зауважив що компанії, які вирішили відкрити підприємства в умовах бойових дій, перебувають перед певними ризиками, але їм також надають унікальну можливість проводити випробування і розробляти нову зброю на передовій лінії сучасної війни. І наголосив, що оборонна промисловість України може зіграти важливу роль у відновленні економіки країни та забезпеченні її стабільності після завершення війни.