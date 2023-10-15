Кадиров знову виклав відео з кадрами побиття арештанта

Глава Чечні Рамзан Кадиров знову виклав відео, на кадрах якого його син Адам б’є заарештованого після спалення Корану Микиту Журавля. В описі відео в телеграмі Кадиров називає сина героєм усіх мусульман і визнаним к’онахом, що в перекладі з чеченського означає “гідний чоловік”.

Ролик починається з кадрів з Адамом Кадировим у камуфляжній формі на фоні чеченського прапора. Потім показані кадри спалення Корану у Волгограді, арешт Журавля та його побиття.

Вперше відео із побиттям Журавля Кадиров виклав 25 вересня. Вчинок Кадирова-молодшого засудили правозахисники. Глава Чечні повідомив, що пишається вчинком сина.

Після появи ролика ані державні ЗМІ, ані офіційні представники російських правоохоронних органів не коментували дії Адама Кадирова. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на брифінгу для журналістів взагалі попросив не говорити з ним про інцидент, а на уточнююче питання, чому він не даватиме коментар, Пєсков відповів: “Не хочу”.

На початку жовтня наближений до Рамзана Кадирова депутат Держдуми Адам Делімханов повідомив, що сину голови Чечні присвоєно звання Героя Чеченської республіки.