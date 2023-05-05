Кадиров пообіцяв змінити Пригожина у Бахмуті

Якщо піде “старший брат” Євген Пригожин та приватна військова компанія “Вагнер”, то на його місце в Бахмуті прийде “молодший брат” Рамзан Кадиров та “Ахмат”. Пост з відповідною заявою залишено в Telegram глави Чечні.

Той звернувся до Пригожина, начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. “Неприємно чути останні заяви Євгена Вікторовича і подвійно неприємно, що керівництво Міноборони Росії не коментує або не зустрічається з керівництвом ПВК “Вагнер” для ухвалення будь-якого рішення чи роз’яснення”, – йдеться у записі.

Раніше Шойгу поставив завдання генерал-полковнику Кузьменкову “тримати на особливому контролі питання безперервного та ритмічного постачання угруповань військ у районах спеціальної військової операції всім необхідним озброєнням та військовою технікою”. Кузьменков – відповідальний за матеріально-технічне забезпечення ЗС РФ.

Сьогодні голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин заявив, що його бійці покинуть Бахмут через нестачу снарядів.