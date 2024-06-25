Політика

Кабмін звільнив голову Вінницької ОВА
25 Червня 2024 16:47
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Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов / Фото: Вінницька ОВА

Кабінет Міністрів звільнив Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

“Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації”, – сказав він.

Сам Борзов заявив, що “вимушено йде з посади через стан здоровʼя”.

“Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч”, – написав Борзов у facebook.

Борзов очолював Вінницьку ОДА з 2020 року. До того керував Державним управлінням справами. Балотувався на виборах вінницького міського голови від “Слуги народу”.


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