Кабмін звільнив голову Вінницької ОВА

Кабінет Міністрів звільнив Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

“Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації”, – сказав він.

Сам Борзов заявив, що “вимушено йде з посади через стан здоровʼя”.

“Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч”, – написав Борзов у facebook.

Борзов очолював Вінницьку ОДА з 2020 року. До того керував Державним управлінням справами. Балотувався на виборах вінницького міського голови від “Слуги народу”.