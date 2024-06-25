Кабмін звільнив голову Вінницької ОВА

Кабінет Міністрів звільнив Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.
Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
“Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації”, – сказав він.
Сам Борзов заявив, що “вимушено йде з посади через стан здоровʼя”.
“Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч”, – написав Борзов у facebook.
Борзов очолював Вінницьку ОДА з 2020 року. До того керував Державним управлінням справами. Балотувався на виборах вінницького міського голови від “Слуги народу”.