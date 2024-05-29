Економіка

Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію,  – ЗМІ

29 Травня 2024 15:51
електроенергія, тарифи
Ілюстративне фото / УНІАН

З 1 червня уряд готується підвищити тариф на електроенергію для населення. Про це пише РБК-Україна з посиланням на “джерела в уряді і на ринку”.

Як зазначається, з 1 червня тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%.

“З 1 червня за споживання до 100 кВт тариф планується залишити колишнім — 2,64 грн/кВт-год. На все, що більше, буде новий тариф — 4,8 грн/кВт-год”, — сказав співрозмовник видання.

Як пояснює видання: при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень. Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі — 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі — 792 гривень).

За даними “РБК-Україна”, під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти, зокрема підвищення тарифу до 3,96 грн/кВт-год.


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