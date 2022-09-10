Політика

Кабмін вирішив остаточно конфіскувати майно Януковича, Курченка, Лебедєва і Дерипаски

10 Вересня 2022 14:41
13

На позачерговому засіданні Уряд України погодив купівлю з боку АРМА військових облігацій на суму 152 млн грн. Це кошти, які перебувають на рахунках агентства і були заморожені в межах процесу конфіскації російського майна в Україні та майна російських колаборантів, повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль.

“Також сьогодні Уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні. Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України”, – написав прем’єр у Telegram.

За його словами, заморожування та конфіскація всіх активів росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства. “Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення”, – заявив глава Уряду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
усі думки
ТОП-новини
10 Вересня 2022 14:41
13

Кабмін вирішив остаточно конфіскувати майно Януковича, Курченка, Лебедєва і Дерипаски
10 Вересня 2022 14:22
36

На Півдні наші війська просунулися на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів – Гуменюк
10 Вересня 2022 13:14
25

У США продовжили режим НС, запроваджений після терактів 11 вересня 2001 року
10 Вересня 2022 12:35
67

У Балаклії сьогодні офіційно підняли прапор України
10 Вересня 2022 12:24
71

Карла III проголошено королем Великої Британії
Останні новини
усі новини