Кабмін вирішив остаточно конфіскувати майно Януковича, Курченка, Лебедєва і Дерипаски

На позачерговому засіданні Уряд України погодив купівлю з боку АРМА військових облігацій на суму 152 млн грн. Це кошти, які перебувають на рахунках агентства і були заморожені в межах процесу конфіскації російського майна в Україні та майна російських колаборантів, повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль.

“Також сьогодні Уряд повторно накладає санкції на Сергія Курченка, Павла Лебедєва, Віктора Януковича та Олега Дерипаску в частині блокування їхніх активів та активів, до яких вони можуть бути причетні. Це рішення потрібно для того, аби згідно з новим законодавством остаточно конфіскувати все їхнє майно на території України”, – написав прем’єр у Telegram.

За його словами, заморожування та конфіскація всіх активів росії та її громадян відбувається згідно із чітко визначеними процедурами та відповідно до нового законодавства. “Ми планомірно працюємо над тим, щоб забрати все майно та кошти росії та спрямувати їх на посилення нашої армії й на наше відновлення”, – заявив глава Уряду.