Кабмін виділив 515 млн гривень на Національне військово-меморіальне кладовище

Кабінет міністрів на своєму засіданні 23 лютого ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища і затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті. Мова йде про 515 млн гривень, які виділяються на будівництво та функціонування в 2024 році.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Суспільне.

За словами Шмигаля, Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям.

“Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять”, — додав прем’єр.

За його словами, для Міністерства у справах ветеранів це одне з головних завдань на цей рік.