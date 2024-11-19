Суспільство

Кабмін вніс популярну харчову добавку до списку психотропних речовин
19 Листопада 2024 18:11
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення заборонити продаж кратому — рослини, що містить психоактивні речовини та широко використовувалась для виготовлення чаїв. 

Про це повідомив народний депутат Дмитро Гурін.  

Згідно з постановою № 1306 від 15 листопада, кратом і його головний психоактивний компонент мітрагінін внесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  

“Кратом і мітрагінін заборонено — внесено в список психотропних речовин обіг яких обмежено, туди ж де, кетамін та амфетамін. Від сьогоднішнього дня продавати кратом в кафе не можна, ура”, – написав Гурін.

Кратом – це рослина, яка росте у формі дерева в Південно-Східній Азії та використовується як природний психоактивний засіб. Вона містить алкалоїди, зокрема мітрагінін, які впливають на нервову систему. До України кратом імпортувався переважно у вигляді порошку з перемеленого листя, який продавали для приготування чаю. Продукт рекламували як засіб, що нібито допомагає підвищити енергію та зменшити біль.  


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