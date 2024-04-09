Економіка

Кабмін розробляє “більш справедливу” постанову щодо броні від мобілізації

9 Квітня 2024 14:43
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кабмін, мобілізація
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засіданя Кабміну / Фото: КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних.

Про це він оголосив на засіданні Кабінету міністрів.

“Ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура.

Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій і маніпуляцій”, – зазначив Шмигаль.

Тому, як зазначає прем’єр, профільним міністерствам поставлена задача внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. 

“Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі”, – додав прем’єр.

8 квітня стало відомо, що Міністерство культури вирішило забронювати від мобілізації діячів культури та медіа, зокрема додавши до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації “Пересувний цирк України”.


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