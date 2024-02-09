Політика

Кабмін призначив тимчасового керівника Міністерства ветеранів

9 Лютого 2024 14:35
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ветеран, кабмін
Ілюстрація з відритих джерел

Кабінет Міністрів на засіданні у п’ятницю тимчасово поклав виконання обов’язків міністра України у справах ветеранів на Олександра Порхуна.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі.


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