Кабмін призначив тимчасового керівника Міністерства ветеранів

Кабінет Міністрів на засіданні у п’ятницю тимчасово поклав виконання обов’язків міністра України у справах ветеранів на Олександра Порхуна.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі.
Кабінет Міністрів на засіданні у п’ятницю тимчасово поклав виконання обов’язків міністра України у справах ветеранів на Олександра Порхуна.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі.
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