Суспільство

Кабмін призначив довічну стипендію батьку Зеленського

5 Жовтня 2023 11:33
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29 вересня Кабмін призначив довічну стипендію 118 професорам та доцентам закладів вищої освіти України. Серед стипендіатів – батько президента Зеленський Олександр Семенович.

Відповідне розпорядження розміщене на сайті уряду.

“Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком. Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік”, – йдеться у розпорядженні №868-р.

Олександр Зеленський у 2005 році отримав вчене звання професора кафедри інформатики. Тема його докторської дисертації: “Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар’єром”.

У 2009-2010 роках він був виконавецем гранту Президента України для обдарованої молоді за проектом “Розробка автоматизованої системи геолого-маркшейдерського забезпечення для рудних кар’єрів”.

Наразі він є завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Державного університету економіки та технологій.

З даними з відкритих джерел, він також є членом спеціалізованої вченої ради у Національному гірничому університеті в Дніпрі  та спеціалізованої вченої ради в Криворізькому національному університеті. 

Має 140 публікацій, співавтор 4 монографій.


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