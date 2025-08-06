Кабмін призначив детектива НАБУ Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів 6 серпня призначив Олександра Цивінського новим директором Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, перед призначенням кандидатура Цивінського пройшла всі необхідні перевірки та поліграф, і жодних застережень щодо неї не залишилось.

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“Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави”, – написала Свириденко.

Нагадаємо, комісія з добору очільника Бюро економічної безпеки оголосила переможцем конкурсу детектива НАБУ Олександра Цивінського. Проте Кабінет міністрів не затвердив Цивінського на посаду.

В уряді висловили сумніви щодо його відповідності усім критеріям, які вимагають від кандидата на цю посаду. Зокрема, йдеться про “безпекові оцінки” СБУ.

Минулого тижня Свириденко повідомила, що Цивінський погодився пройти поліграф, що відкрило шлях до його затвердження.

Зазначимо, що призначити нового керівника БЕБ до 31 липня 2025 року Україна зобов’язалася в межах Меморандуму з МВФ.