Політика

Кабмін призначив держсекретаря Міноборони

22 Вересня 2023 17:16
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кабмін, міноборони

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення Людмили Дараган державним секретарем Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Телеграм-канал Уряд online.

«На своєму засіданні 22 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:.. (про призначення – ред.) Дараган Людмили Віталіївни державним секретарем Міністерства оборони України», – йдеться у повідомленні.

Також Ганну Гвоздяр уряд призначив заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

При цьому було ухвалене рішення про звільнення Віталія Загайного з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.


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