Кабмін призначив держсекретаря Міноборони

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення Людмили Дараган державним секретарем Міністерства оборони України.
Про це повідомляє Телеграм-канал Уряд online.
«На своєму засіданні 22 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:.. (про призначення – ред.) Дараган Людмили Віталіївни державним секретарем Міністерства оборони України», – йдеться у повідомленні.
Також Ганну Гвоздяр уряд призначив заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
При цьому було ухвалене рішення про звільнення Віталія Загайного з посади державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України.