Кабмін провів нові кадрові зміни

Кабінет міністрів України призначив генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського урядовим уповноваженим з реформування митниці.
Згідно із заявою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Смілянський також очолить координаційну робочу групу, яка займатиметься:
- синхронізацією митних процедур з нормами ЄС;
- модернізацією митної інфраструктури;
- впровадженням ризикоорієнтованої системи;
- диджиталізацією митних процесів.
Крім цього, уряд ухвалив низку кадрових призначень:
- Альона Шкрум стала першим заступником Міністра розвитку громад та територій України;
- Костянтин Ковальчук — заступником Міністра розвитку громад та територій України;
- Григорій Іщенко призначений Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;
- Віталій Чапля — заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України;
- Погоджено призначення Романа Греби заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації.