Політика

Кабмін провів нові кадрові зміни
3 Грудня 2024 19:53
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кабмін, кадри
Ігор Смілянський / Фото: Facebook/Ігор Смілянський

Кабінет міністрів України призначив генерального директора “Укрпошти” Ігоря Смілянського урядовим уповноваженим з реформування митниці.  

Згідно із заявою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Смілянський також очолить координаційну робочу групу, яка займатиметься:  

  • синхронізацією митних процедур з нормами ЄС;  
  • модернізацією митної інфраструктури;  
  • впровадженням ризикоорієнтованої системи;  
  • диджиталізацією митних процесів.  

Крім цього, уряд ухвалив низку кадрових призначень:  

  • Альона Шкрум стала першим заступником Міністра розвитку громад та територій України;  
  • Костянтин Ковальчук — заступником Міністра розвитку громад та територій України;  
  • Григорій Іщенко призначений Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження;
  • Віталій Чапля — заступником Державного секретаря Кабінету Міністрів України;  
  • Погоджено призначення Романа Греби заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації.  

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