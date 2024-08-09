Кабмін доручив встановлювати сонячні панелі на дахах шкіл, лікарень та адмінбудівель

В Україні встановлюватимуть сонячні панелі на дахах адміністративних будівель, лікарень та шкіл.

Таке рішення прийняв Кабмін під час виїзного засідання на Чернігівщині.

“Сьогодні ухвалюємо рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії”, – сказав голова уряду Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що це – завдання як для українських міністерств, так і для всіх місцевих керівників.

“Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними”, – резюмував він.

Як повідомив постійний представник уряду у Верховній раді України Тарас Мельничук, цим рішенням Кабмін доручив міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручається забезпечити встановлення сонячних панелей та установок зберігання електроенергії у період до 31 грудня 2025 року.

“Передбачено, що фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування”, – додав він.