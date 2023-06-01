Суспільство

Кабмін доручив перевірити всі укриття в Україні

1 Червня 2023 17:46
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укриття

Кабінет Міністрів доручив провести перевірку роботи всіх укриттів у країні, а також ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності в цій сфері, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні вночі Росія випустила по Києву 10 балістичних і крилатих ракет. Під час цієї атаки відбулася неприпустима ситуація, коли люди не змогли потрапити в укриття. Тому насамперед на сьогоднішньому засіданні уряду ухвалюємо протокольне рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні та, зокрема, в Києві. У будь-який час доби під час повітряної тривоги вони мають бути доступні всім людям”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

Прем’єр зазначив, що також буде напрацьовано зміни до законодавства для посилення кримінальної відповідальності щодо тих, хто своєю недбалістю наражає “дітей і дорослих на смертельну небезпеку”.

“Покарання буде суворим, щоб такі кричущі випадки більше не повторилися”, – підсумував він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, обласним та Київській міській військовим адміністраціям дано доручення розглянути питання укриття населення в об’єктах фонду споруд цивільного захисту на засіданнях регіональних комісій ТЕБ та НС і на Радах оборони з ухваленням відповідних рішень щодо належного функціонування захисних споруд та забезпечення цілодобового доступу населення до них.

Також доручено визначити конкретних відповідальних осіб за належну експлуатацію захисних споруд та доступ до них.

Крім того, ухвалено рішення забезпечити дієвий контроль за станом захисних споруд цивільного захисту та безперешкодним доступом до них, зокрема проведення систематичних оперативних перевірок укриттів, зокрема в нічний час, за участю працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.


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