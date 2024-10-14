Кабінет міністрів ухвалив бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 863,7 млрд грн, у тому числі:

563,9 млрд грн – власні доходи;

247,1 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм;

45,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

“Бюджетом передбачено видатки на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 860,9 млрд грн. Бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік є збалансованим і бездефіцитним”, – йдеться в повідомленні.