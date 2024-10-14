Економіка

Кабінет міністрів ухвалив бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік
14 Жовтня 2024 20:30
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бюджет, кабмін, пенсія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ

Доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 863,7 млрд грн, у тому числі:

  • 563,9 млрд грн – власні доходи;
  • 247,1 млрд грн – кошти Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм;
  • 45,9 млрд грн – кошти Державного бюджету України на виплату житлових субсидій та пільг.

“Бюджетом передбачено видатки на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 860,9 млрд грн. Бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік є збалансованим і бездефіцитним”, – йдеться в повідомленні. 


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