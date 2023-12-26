Ізраїлю потрібно додатково понад $8 млрд на оборону для продовження війни з ХАМАСом

Ізраїль повинен буде збільшити витрати на оборону щонайменше на 30 мільярдів шекелів (8,3 мільярда доларів) наступного року, оскільки війна проти ХАМАС триває.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані міністерства фінансів Ізраїлю.

Міністерство в документі, представленому парламенту, заявило, що загальний бюджет на 2024 рік, ймовірно, становитиме 562 мільярди шекелів у порівнянні з 513 мільярдами, коли план видатків був вперше затверджений у травні минулого року.

Окрім військових витрат, міністерство повідомило, що додаткові 10 мільярдів шекелів знадобляться для покриття евакуації близько 120 тисяч людей із північних і південних прикордонних районів Ізраїлю, збільшення бюджетів для поліції та інших служб безпеки, а також для відновлення поселень, зруйнованих під час Атака ХАМАС 7 жовтня.

Зазначається, що прогнози підкреслюють високу фінансову вартість війни для Ізраїлю, який мобілізував сотні тисяч резервістів для своєї наземної операції в Сектора Гага.

Окрім того, Тель-Авів також розгорнув додаткові війська на півночі, щоб протистояти загрозам з боку бойовиків “Хезболли”, що базуються в Лівані. Він використовує величезну кількість дорогих ракет для авіаударів у Газі та для перехоплення ракет і безпілотників, випущених по територію Ізраїлю.

У документі міністерства фінансів передбачається, що бойові дії високої інтенсивності в Газі завершаться в першому кварталі 2024 року, імовірно дозволяючи Ізраїлю демобілізувати частину резервістів.