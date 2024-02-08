Суспільство

Ізраїльська влада звільнила 71 палестинця, заарештованого в секторі Газа

8 Лютого 2024 17:29
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ізраїль
Ізраїль звільнив заарештованих палестинців / Фото з відкритих джерел

Ізраїль звільнив 71 палестинця, заарештованого під час наземної військової операції в секторі Газа. Серед визволених 19 жінок.

Про це повідомляє палестинська агенція WAFA з посиланням на владу Гази, передає Суспільне.

Зазначається, що палестинці були випущені з Ізраїлю через прикордонний пункт “Керем-Шалом”.

Із чим саме пов’язане звільнення заарештованих, не повідомляється.

2 лютого представник Катару повідомив, що рішення про припинення вогню у Секторі Гази і звільнення заручників може бути досягнуто протягом декількох тижнів. За його словами, ХАМАС та Ізраїль домовилися про “суть” угоди, в результаті якої решта цивільних заручників, що утримуються в Газі, будуть звільнені в обмін на припинення вогню тривалістю 40 днів. Водночас ХАМАС ще не взяв на себе зобов’язання дотримуватися угоди.


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