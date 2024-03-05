Політика

Ізраїль звинуватив Гутерреша в замовчуванні доповіді про сексуальні злочини ХАМАСу і відкликав постпреда з ООН

5 Березня 2024 11:49
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оон, ізраїль
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш / Фото: AP

Ізраїль відкликав свого постійного представника з ООН Гілада Ердана “для негайних консультацій”. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. При цьому Кац звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша  у спробі замовчати представлену раніше доповідь масові зґвалтування з боку бойовиків ХАМАСу під час  нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву Каца від 4 березня.

Раніше спеціальна представниця ООН з питання про сексуальне насильство в умовах конфлікту Праміла Паттен представила доповідь, у якій ідеться про те, що є “однозначна і переконлива інформація про те, що стосовно заручників було скоєно сексуальне насильство, включно зі зґвалтуванням, сексуальними тортурами, жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням”. У документі також наголошується, що зараз бойовики можуть продовжувати здійснювати подібне з утримуваними ними заручниками.

Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що ООН знадобилося п’ять місяців, щоб “нарешті визнати вчинення шокуючих злочинів на сексуальному ґрунті під час атаки ХАМАС”.

“Тепер, коли з’явилася доповідь про сексуальні злочини і сексуальне насильство, яких зазнають наші заручники в Секторі Газа, ганебне мовчання ООН, яка не проводить жодного обговорення з цього питання, волає до небес”, — заявив Ердан.

“Остання доповідь ООН детально описує звірства ХАМАСу 7 жовтня, включно з масовими вбивствами, зґвалтуваннями та систематичними сексуальними злочинами. Проте, тиша з боку голови. Час діяти, Антоніу Гутерреш. ХАМАС має бути визнаний терористичною організацією у всьому світі, а країни, що його підтримують, мають бути названі спонсорами тероризму”, — написав Кац.

Він додав, що виведення військ з Гази є обов’язковим, а негайне звільнення заручників має стати пріоритетом.

Прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік відкинув звинувачення на адресу Гутерреша, що той нібито намагається замовчати доповідь. Речник заявив, що Гутерреш “повністю підтримував” роботу над цим документом. Дюжаррік також звернув увагу на те, що доповідь зрештою було оприлюднено.


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