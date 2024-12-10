Політика

Ізраїль заявив, що знищив військовий флот Сирії 
10 Грудня 2024 18:40
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ізраїль, сирія
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що в ніч на 10 грудня ізраїльські ракетні кораблі ВМС знищили сирійський військовий флот у рамках великої операції, спрямованої на усунення стратегічних загроз для країни.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на заяву міністра під час його візиту на військово-морську базу в Хайфі

Про це він заявив під час свого візиту на військово-морську базу в Хайфі. Кац зазначив, що ізраїльські війська зміцнюють свої позиції в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами. Він також акцентував на створенні “стерильної оборонної зони” на південь від Сирії, що повинна запобігти терористичним загрозам, при цьому не передбачає постійної присутності ізраїльських військ у цьому регіоні.


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