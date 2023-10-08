Політика

Ізраїль завдав удару по Лівану

8 Жовтня 2023 09:17
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ізраїль

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала артилерійських ударів по Лівану після того, як з ліванської території у бік Ізраїлю було випущено кілька ракет та мінометних снарядів, повідомляє The Times of Israel.

Про руйнування чи постраждалих поки не повідомляється.

Відповідальність за мінометний обстріл Ізраїлю взяло на себе ліванське угруповання “Хізбалла”: “З солідарності з силами палестинського опору група з кількох наших бійців сьогодні вранці атакувала три позиції армії сіоністів у окупованих ліванських ферм Шебаа”, – йдеться у заяві угруповання.

Рух ХАМАС вранці 7 жовтня розпочав військову операцію проти Ізраїлю, запустив, за оцінкою ізраїльських військових, близько трьох тисяч ракет. Бойовики угруповання зайшли в прикордонні райони, йдуть зіткнення з ізраїльськими військовими. Армія Ізраїлю завдала кількох ударів по Газі, після чого ХАМАС пригрозив завдати удару по Тель-Авіву.


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