Політика

Ізраїль завдав удару по колишній будівлі для випробування ядерної зброї в Ірані, – Reuters
28 Жовтня 2024 08:44
читать на русском →
ізраїль, іран
Нічна атака на Іран 26 жовтня / Фото з соцмереж

Ізраїль під час обстрілу Ірану 26 жовтня влучив у будівлю, яка була частиною іранської програми розробки ядерної зброї.

Про це пише Reuters з посиланням на оцінки колишнього інспектора ООН з питань озброєнь Девіда Олбрайта та співробітника вашингтонського аналітичного центру CAN Декера Евелета.

За словами експертів, Ізраїль завдав ударів по будівлях у великому військовому комплексі “Парчин” поблизу Тегерана, а також обстріляв ракетний завод “Ходжир” біля іранської столиці.

Комерційні супутникові знімки показують, що Ізраїль атакував будівлю в “Парчині” під назвою Taleghan 2, яка використовувалася для проведення випробувань у рамках програми з розробки ядерної зброї.

МАГАТЕ та американська розвідка стверджують, що Іран закрив цю програму у 2003 році.

Олбрайт, посилаючись на розвідувальну інформацію Ізраїлю, вказує, що Іран зберігав на об’єкті важливе випробувальне обладнання.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Жовтня 2024 12:17

WSJ: Україна посилює мобілізаційні зусилля
28 Жовтня 2024 11:08

Росіяни атакували Україну сотнею ударних БпЛА
28 Жовтня 2024 10:41

Зеленський закликав прем’єра Індії відмовитися від нейтралітету і стати на бік України
28 Жовтня 2024 10:06

СБУ затримала волонтера ООН, який шпигував за оборонцями Покровська
28 Жовтня 2024 08:28

Генштаб: на фронті за добу відбулося 144 бойові зіткнення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки