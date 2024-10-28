Ізраїль завдав удару по колишній будівлі для випробування ядерної зброї в Ірані, – Reuters

Ізраїль під час обстрілу Ірану 26 жовтня влучив у будівлю, яка була частиною іранської програми розробки ядерної зброї.

Про це пише Reuters з посиланням на оцінки колишнього інспектора ООН з питань озброєнь Девіда Олбрайта та співробітника вашингтонського аналітичного центру CAN Декера Евелета.

За словами експертів, Ізраїль завдав ударів по будівлях у великому військовому комплексі “Парчин” поблизу Тегерана, а також обстріляв ракетний завод “Ходжир” біля іранської столиці.

Комерційні супутникові знімки показують, що Ізраїль атакував будівлю в “Парчині” під назвою Taleghan 2, яка використовувалася для проведення випробувань у рамках програми з розробки ядерної зброї.

МАГАТЕ та американська розвідка стверджують, що Іран закрив цю програму у 2003 році.

Олбрайт, посилаючись на розвідувальну інформацію Ізраїлю, вказує, що Іран зберігав на об’єкті важливе випробувальне обладнання.