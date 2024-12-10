Політика

Ізраїль зайняв стратегічну висоту за 40 км від Дамаску
10 Грудня 2024 13:36
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ізраїль, сирія
Військові Ізраїлю на Голанських висотах / Фото: @nhazony в X

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зайняла стратегічну гору Хермон, розташовану в колишній демілітаризованій буферній зоні між ізраїльськими та сирійськими позиціями на Голанських висотах. Ця зона існувала з 1974 року після ізраїльсько-сирійського конфлікту.

Операція відбулася 8 грудня на після повідомлень про крах режиму сирійського президента Башара Асада. Ізраїльські військові ввійшли до буферної зони, захопили панівні висоти й зайняли ключові позиції.

Як заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, такі дії є “тимчасовою мірою з метою оборони”, повідомляє BBC.

Хермон є найвищою горою в Сирії, її висота сягає 2814 метрів. Вона розташована лише за 40 кілометрів від Дамаску, який тепер фактично перебуває у зоні дії артилерії ЦАХАЛу, що може бути розгорнута на горі.


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