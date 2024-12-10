Ізраїль зайняв стратегічну висоту за 40 км від Дамаску

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зайняла стратегічну гору Хермон, розташовану в колишній демілітаризованій буферній зоні між ізраїльськими та сирійськими позиціями на Голанських висотах. Ця зона існувала з 1974 року після ізраїльсько-сирійського конфлікту.

Операція відбулася 8 грудня на після повідомлень про крах режиму сирійського президента Башара Асада. Ізраїльські військові ввійшли до буферної зони, захопили панівні висоти й зайняли ключові позиції.

Як заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, такі дії є “тимчасовою мірою з метою оборони”, повідомляє BBC.

Хермон є найвищою горою в Сирії, її висота сягає 2814 метрів. Вона розташована лише за 40 кілометрів від Дамаску, який тепер фактично перебуває у зоні дії артилерії ЦАХАЛу, що може бути розгорнута на горі.