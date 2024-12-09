Політика

Ізраїль вперше за 50 років зайшов на територію Сирії
9 Грудня 2024 07:20
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ізраїль, сирія
Ілюстративне фото / Reuters

Ізраїльські сухопутні сили вперше з часів Жовтневої війни 1973 року відкрито перетнули демілітаризовану зону на сирійському кордоні. Це сталося на тлі падіння режиму Башара Асада.

Ізраїльська армія зайняла вершину гори Хермон та інші стратегічні позиції, заявляючи про мету забезпечити стабільність у буферній зоні, пише The New York Times.

Начальник штабу ізраїльської армії Герці Халеві зазначив, що це оборонний захід. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу назвав це тимчасовим кроком, необхідним для запобігання закріпленню ворожих сил біля ізраїльського кордону.

Ізраїльські удари по сирійських цілях тривають, зокрема, на об’єктах, пов’язаних із хімічною зброєю, зенітними системами та ракетними запасами. Одночасно військові оголосили комендантську годину в декількох сирійських селах.

Хоча офіційний Тель-Авів заявляє про захисний характер операцій, аналітики не виключають, що Ізраїль може використовувати ситуацію для зміцнення свого стратегічного становища у регіоні.


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