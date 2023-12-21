Суспільство

Ізраїль віддав наказ про евакуацію на півдні Сектора Гази

21 Грудня 2023 07:26
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ізраїль

Ізраїль оголосив евакуацію певних районів головного південного міста Сектора Гази – Хан-Юніс.

Про це повідомляє The Times of Israel, Організація Об’єднаних Націй

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомляє, що Ізраїль оприлюднив карти, де позначені нові райони, які підлягають евакуації.  Ці зони охоплюють близько 20 відсотків міста Хан-Юніс.

За даними ООН, до початку бойових дій в цьому районі проживало понад 110 000 осіб.

У цьому районі також розташовано 32 притулки, в яких перебувало понад 140 000 внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких раніше були переселенцями з півночі.

Ізраїльська армія заявила в середу, що “наземні, повітряні і морські операції були проведені проти десятків терористів і терористичної інфраструктури” на військових командних і контрольних пунктах в Хан-Юнісі.


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