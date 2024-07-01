Політика

Ізраїль вестиме війну в Газі до повної ліквідації ХАМАСу – Нетаньягу
1 Липня 2024 08:29
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ізраїль, війна
Біньямін Нетаньягу / AP

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на засіданні кабінету міністрів у неділю заявив , що продовжуватиме бойові дії в Газі до цілковитої ліквідації ХАМАСу й досягнення решти цілей війни .

Про це повідомляє Politico.

«Заповідь полеглих – це наша місія. Ми будемо її виконувати», – написав Нетаньягу у соцмережах після засідання уряду.

Нетаньягу наголосив, що метою ізраїльського уряду є звільнення всіх заручників, які утримуються в секторі Гази, і гарантія того, що ця територія більше ніколи не становитиме загрози для Ізраїлю.

«Тим, хто сумнівається в досягненні цих цілей, я повторюю: перемогу ніщо не може замінити. Ми не закінчимо війну, поки не досягнемо всіх цих цілей», – заявив він.


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