Ізраїль розширить наземну операцію в Секторі Газа, – ЦАХАЛ

Сухопутні війська Ізраїлю сьогодні ввечері розширять наземну операцію в Секторі Газа.

Про це заявив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, повідомляє Haaretz.

Він сказав, що останніми годинами кількість атак на Сектор Газа почастішала. За його словами, після наступальної активності останніх днів сухопутні війська сьогодні ввечері розширюють наземну діяльність.

“Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність”, – сказав Хагарі.

Він уточнив, що Ізраїль продовжить атакувати місто Газа і його околиці і продовжимо закликати жителів міста Газа і його околиць рухатися на південь.