Політика

Ізраїль і Ліван звинуватили один одного в порушенні угоди про припинення вогню
2 Грудня 2024 21:10
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Влада Ізраїлю та Лівану звинуватили один одного в порушенні угоди про припинення вогню, досягнутої наприкінці листопада, повідомляє Reuters.

Ліванська влада заявила, що внаслідок ізраїльських ударів по південному Лівану загинули щонайменше двоє людей.

Як пише Reuters, ізраїльські військові не відповіли на запитання про інциденти в Марджаюні та Ен-Набатії. Водночас у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові атакували військові машини поблизу військової інфраструктури ліванського угруповання “Хезболла” в долині Бекаа, а також біля кордону із Сирією.

Спікер парламенту Лівану Набіх Беррі – союзник “Хезболли” і представник Бейрута на переговорах про припинення вогню – заявив, що Ліван зафіксував, що Ізраїль 54 рази порушив режим припинення вогню.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заперечує, що ЦАХАЛ порушив угоду про припинення вогню. За його словами, “Хезболла” перекидає зброю на південь від річки Літані, що порушує укладену угоду.

Угода про припинення вогню, яка набрала чинності 27 листопада, передбачає, що Ізраїль не проводитиме військові операції проти цивільних, військових або інших державних об’єктів у Лівані, а влада Лівану, зі свого боку, не дозволить жодним збройним угрупованням, у тому числі “Хезболлі”, проводити операції проти Ізраїлю.


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