Політика

Ізраїль і ХАМАС продовжили перемир’я

27 Листопада 2023 19:41
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ізраїль

Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні. Таку домовленість між сторонами підтвердили в адміністрації президента Джо Байдена.

Про це повідомляє Sky News.

Термін дії чотириденного перемир’я, що розпочався у п’ятницю, мав спливти вже з завтрашнього дня. Однак його пролонгували.

“Білий дім підтвердив, що і Ізраїль, і ХАМАС погодилися продовжити перемир’я у Секторі Газа ще на два дні”, – йдеться у публікації.

При цьому в Штатах поки не надали жодних подробиць щодо такої домовленості між сторонами.


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