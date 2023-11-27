Ізраїль і ХАМАС продовжили перемир’я

Ізраїль та бойовики організації ХАМАС погодили продовження режиму припинення вогню у Секторі Газа ще на два дні. Таку домовленість між сторонами підтвердили в адміністрації президента Джо Байдена.
Про це повідомляє Sky News.
Термін дії чотириденного перемир’я, що розпочався у п’ятницю, мав спливти вже з завтрашнього дня. Однак його пролонгували.
“Білий дім підтвердив, що і Ізраїль, і ХАМАС погодилися продовжити перемир’я у Секторі Газа ще на два дні”, – йдеться у публікації.
При цьому в Штатах поки не надали жодних подробиць щодо такої домовленості між сторонами.