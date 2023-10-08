Політика

Ізраїль готує евакуацію міст, що розташовані біля кордону з Ліваном

8 Жовтня 2023 20:16
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ізраїль

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав розпочати підготовку до евакуації населених пунктів, що знаходяться поблизу кордону з Ліваном. Крім того, він закликав забезпечити видачу зброї мешканцям міст та поселень поблизу сектору Газа.

За інформацією Haaretz, розпорядження Галанта набирає чинності негайно, підготовка до евакуації населених пунктів, що прилягають до кордону Ізраїлю та Лівану, вже розпочалася. Зазначається, що, на думку ізраїльської влади, мешканцям потрібно евакуюватись через побоювання ескалації конфлікту з ліванським угрупуванням Хезболла.

Сьогодні, 8 жовтня, уряд Ізраїлю офіційно оголосив про перехід країни «у стан війни». Бойовики Хамаса повідомили, що бойові дії продовжуються як мінімум у семи населених пунктах. Ізраїльська армія оголосила масову евакуацію мирних жителів із прикордонних районів.

Напередодні бойовики Хамасу розпочали ракетний обстріл території Ізраїлю, а озброєні бойовики зайшли на територію країни. Кількість загиблих ізраїльтян, за інформацією волонтерів, вже перевищила 600 людей.


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